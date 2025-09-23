La televisione svizzera per l’Italia

USA: smantellata rete di SIM che poteva minacciare Assemblea ONU

Keystone-SDA

Il Secret Service americano ha dichiarato di aver smantellato una rete di oltre 100'000 schede SIM che avrebbero potuto danneggiare la rete di telecomunicazioni di New York prima dell'Assemblea generale dell'ONU.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Oltre a minacce telefoniche anonime, questi dispositivi potrebbero essere utilizzati per condurre un’ampia gamma di attacchi alle telecomunicazioni”, ha affermato l’agenzia in una nota.

“Ciò include la disattivazione di ripetitori di telefonia mobile, l’abilitazione di attacchi di negazione del servizio e la facilitazione di comunicazioni anonime e crittografate tra potenziali attori della minaccia e organizzazioni criminali”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR