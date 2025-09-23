USA: smantellata rete di SIM che poteva minacciare Assemblea ONU

Keystone-SDA

Il Secret Service americano ha dichiarato di aver smantellato una rete di oltre 100'000 schede SIM che avrebbero potuto danneggiare la rete di telecomunicazioni di New York prima dell'Assemblea generale dell'ONU.

(Keystone-ATS) “Oltre a minacce telefoniche anonime, questi dispositivi potrebbero essere utilizzati per condurre un’ampia gamma di attacchi alle telecomunicazioni”, ha affermato l’agenzia in una nota.

“Ciò include la disattivazione di ripetitori di telefonia mobile, l’abilitazione di attacchi di negazione del servizio e la facilitazione di comunicazioni anonime e crittografate tra potenziali attori della minaccia e organizzazioni criminali”.