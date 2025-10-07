USA: Senato boccia la proposta per mettere fine a shutdown
Come previsto, la proposta dei repubblicani per finanziare il governo federale e mettere fine allo shutdown è stata bocciata dal Senato americano.
(Keystone-ATS) L’estensione dei finanziamenti dei repubblicani ha ottenuto solo 52 voti a favore, al di sotto dei 60 necessari per procedere. Tutti i democratici, tranne tre, l’hanno bocciata.
A loro volta i repubblicani hanno votato contro l’adozione del piano democratico, che vincola i finanziamenti governativi a breve termine a un’estensione dei sussidi sanitari in scadenza e al ripristino dei tagli a Medicaid, introdotti nell’ambito della legge repubblicana sui tagli fiscali.
Il voto è stato di 45 a 50, in linea con le linee di partito. Nessun senatore ha modificato il proprio voto, a dimostrazione della profonda impasse in aula.