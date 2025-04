USA: segretario al Tesoro, “Trump pronto a negoziare sui dazi”

Keystone-SDA

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent, che insieme al rappresentante commerciale degli USA Jamieson Greer è stato incaricato delle negoziazioni sui dazi con il Giappone, ha dichiarato che il presidente Donald Trump è pronto a negoziare. Lo riporta il "New York Times".

(Keystone-ATS) Bessent ha detto di aver suggerito ai paesi colpiti di “mantenere la calma. E, a un certo punto, il presidente Trump sarà pronto a negoziare”.

I commenti contraddicono un’intervista di ieri mattina di Peter Navarro, consigliere commerciale della Casa Bianca, che ha detto che non ci sarebbero state negoziazioni.

Bessent ha anche, in parte, contraddetto lo stesso Trump, che durante il colloquio nello Studio Ovale con il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto che non sta valutando “pause nei dazi”.

“Il presidente è il migliore ad esercitare la massima pressione”, ha spiegato il segretario al Tesoro lasciando intendere che il tycoon possa aver imposto tariffe alte per portare i paesi interessati a negoziare.

Secondo quanto riferiscono fonti informate a Politico, Bessent è volato in Florida domenica per convincere Trump a cambiare il messaggio sui dazi focalizzandolo sulla possibilità di raggiungere accordi commerciali favorevoli al fine di evitare rischiare un ulteriore crollo del mercato azionario.

Secondo la ricostruzione, Bessent, che è atterrato con il presidente alla Casa Bianca sul Marine One domenica sera, ha detto a Trump che le Borse sarebbero rimaste in pericolo a meno che non avesse iniziato a porre maggiore enfasi sulla conclusione di accordi con altri paesi.

Il messaggio al tycoon del segretario al Tesoro, secondo le fonti, è stato: “i mercati continueranno ad affondare se non provi a ricalibrare, non bisogna abbandonare il piano ma devi parlare di negoziati e di quale sia il risultato finale che vuoi raggiungere”.