Usa: salva i suoi cani intrappolati in un enorme rogo in California

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Oltre due chilometri fatti di corsa per salvare due cani e i loro quattro cuccioli da uno dei maggiori incendi registrati in California, il settimo più grande mai divampato nello Stato.

È stata l’impresa di Trevor Skaggs, padrone degli animali e costretto a lasciarli indietro quando il suo furgone si è rotto durante l’evacuazione dell’area la scorsa settimana. La sua storia è raccontata dalla Bbc.

L’incendio, nel nord della California e denominato “Park Fire”, secondo le autorità è stato provocato da un’auto in fiamme spinta in un burrone e ha bruciato più di 360’000 acri, un’area poco più grande della città di Los Angeles. I funzionari hanno dichiarato domenica che le fiamme sono state contenute solo al 12%, costringendo più di 8’000 residenti a evacuare.

Skaggs ha trovato i cani di razza Rottweiler – tranne il maschio adulto che non è sopravvissuto – “vivi, ma stanchi e davvero assetati”. L’ufficio dello sceriffo della contea di Butte ha scritto domenica in un post su Facebook che il furgone di un residente, contenente i due cani adulti e i loro quattro cuccioli, si è rotto durante il frenetico tentativo di fuga, ma l’uomo ha poi fornito alla polizia la posizione del veicolo. Sebbene l’area remota non fosse immediatamente accessibile a causa della rapida propagazione dell’incendio, sabato Skaggs è stato trasportato in elicottero in un punto vicino e poi è corso sul posto, secondo la polizia.