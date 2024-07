USA: rafforzate misure di sicurezza per convention repubblicana

(Keystone-ATS) Le forze dell’ordine federali, statali e locali americane sono in massima allerta in vista della convention repubblicana che inizierà lunedì a Milwaukee.

Si stanno pianificando modifiche alle misure di sicurezza, dopo che Donald Trump è rimasto ferito in una sparatoria in un comizio in Pennsylvania.

Diversi funzionari delle forze dell’ordine hanno riferito che è in corso un piano per espandere il perimetro della kermesse e creare zone cuscinetto attorno agli eventi. L’uomo che ha sparato sul comizio di Trump era fuori dal perimetro del Secret Service quando ha aperto il fuoco.

Il Washington Post, citando i registri degli elettori dello Stato della Pennsylvania, scrive che il ventenne Thomas Matthew Crooks, l’attentatore che ha ferito ieri sera l’ex presidente degli Stati Uniti Donald era un repubblicano.

Un’analisi dell’Associated Press di oltre una dozzina di video e foto della scena del comizio di Donald Trump, nonché di immagini satellitari del sito, mostra che l’attentatore è riuscito ad avvicinarsi sorprendentemente al palco dove stava parlando l’ex presidente. Secondo alcuni giornalisti, il tetto su cui si era appostato era a meno di 150 metri dal palco, una distanza dalla quale un tiratore decente avrebbe potuto ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane.

Un video pubblicato sui social media mostra il corpo di una persona in mimetica grigia che giace immobile sul tetto di un edificio alla Agr International Inc., un’azienda manifatturiera di imbottigliamento appena a nord dell’area del Butler Farm Show dove si è tenuto il comizio di Trump.