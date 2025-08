Usa: quattro morti in Montana per una sparatoria in un bar

Keystone-SDA Quattro persone sono morte dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un bar in una cittadina del Montana, negli Usa. Lo riferisce il Dipartimento di Giustizia dello Stato, precisando che il killer è in fuga. 1 minuto (Keystone-ATS) “Le autorità stanno cercando un sospettato che si ritiene sia armato”, ha scritto il portavoce del Dipartimento Chase Sheuer. Lo riporta la stampa locale.