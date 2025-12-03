USA: procione in negozio liquori, trovato sbronzo nel bagno

Keystone-SDA

Un procione ha fatto irruzione in un negozio di liquori in Virginia, negli Stati Uniti, e dopo aver fatto incetta di alcool è stato trovato svenuto, ubriaco, sul pavimento del bagno. La notizia è riportata dai media americani.

(Keystone-ATS) Il ladro mascherato è entrato dal soffitto nel negozio di liquori chiuso della Virginia sabato mattina presto e ha colpito lo scaffale più basso, dove erano conservati scotch e whisky, racconta la CNN. Delle bottiglie si sono rotte, una piastrella del soffitto è crollata e l’alcol si è sparso sul pavimento.

Sabato mattina un dipendente di un negozio di liquori nella zona di Ashland ha trovato il “panda della spazzatura” svenuto sul pavimento del bagno al termine della sua scappatella da ubriaco.

“Personalmente adoro i procioni”, ha detto Samantha Martin, un’agente che lavora presso il controllo animali locale. “Sono delle piccole creature buffe. È caduto attraverso una delle piastrelle del soffitto e ha fatto una vera e propria devastazione, bevendo tutto”. Martin ha raccontato di aver riportato il procione al rifugio per animali, anche se durante il tragitto ha avuto la sua giusta dose di risate.

L’ente per la protezione e il rifugio degli animali della contea di Hanover ha elogiato Martin per aver gestito l’irruzione e ha confermato che il procione si era ripreso. “Dopo poche ore di sonno e nessun segno di ferite (a parte forse i postumi di una sbornia e delle cattive scelte di vita), è stato rilasciato sano e salvo in natura, sperando che abbia imparato che saccheggiare non è la soluzione”, ha affermato l’agenzia.