USA: polizia, a Los Angeles finora 150 persone arrestate

Keystone-SDA

Da venerdì a ieri a Los Angeles sono stati effettuati circa 150 arresti negli scontri tra polizia e manifestanti contro i raid anti-clandestini, hanno riferito le autorità locali.

(Keystone-ATS) Da parte sua il governatore Gavin Newsom ha annunciato sulle reti sociali che la California presenterà oggi una causa contro l’ordine del presidente americano Donald Trump di usare in chiave federale la Guardia nazionale.

Mentre la città di Los Angeles si prepara al quarto giorno consecutivo di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a causa delle politiche sull’immigrazione del governo Trump, la polizia ha dichiarato il centro della città zona di “assembramento illegale”, riportano i media americani.

Proteste sono previste in più di una dozzina di città in tutto il paese, tra cui Sacramento, dove il Service Employees International Union of California ha annunciato che manifesterà davanti al Campidoglio dello Stato dopo l’arresto di un importante leader sindacale venerdì a Los Angeles.