Usa: Pil +1,4% in IV trimestre, inflazione al 2,9% in dicembre

Keystone-SDA

Risentendo del lungo shutdown della fine dello scorso anno, il pil americano nel quarto trimestre è cresciuto dell'1,4%, sotto le attese degli analisti che scommettevano su un aumento del 2,8% e in netto rallentamento dopo il più 4,4% del terzo trimestre.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli Stati Uniti hanno chiuso il 2025 con una crescita economica del 2,2%, in rallentamento rispetto al più 2,8% registrato nel 2024, riporta il Bureau of Economic Analysis.

Quanto all’inflazione negli Usa, misurata dall’indice Pce, il personal consumption expenditure che la Fed usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi, è salita in dicembre al 2,9%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un +2,8%.

L’indice core, al netto di energia e alimentari, è salito dello 0,4% su novembre e del 3,0% sullo stesso periodo del 2024, in ambedue i casi sopra le attese degli analisti.