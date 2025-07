USA: pena per Sean “Diddy” Combs sarà annunciata il 3 ottobre

Keystone-SDA

La pena per Sean "Diddy" Combs sarà annunciata il 3 ottobre. La data proposta dal giudice Arun Subramanian, che ha presieduto il processo, è stata formalmente accettata sia dall'accusa che dalla difesa durante una breve udienza tecnica.

(Keystone-ATS) Combs deve restare in carcere in attesa della sentenza: nei giorni scorsi il giudice ha negato al re dell’hip hop la libertà su cauzione, argomentando che i reati di traffico di persone a scopo prostituzione di cui ieri è stato riconosciuto colpevole impongono che il condannato resti dietro le sbarre.

Una settimana fa la giuria ha giudicato non colpevole il musicista e produttore per i due capi d’imputazione più gravi: traffico sessuale e associazione a delinquere. Di fatto, Combs non è stato ritenuto responsabile della gestione di un’organizzazione criminale né di coercizione sessuale sistematica. È stato invece giudicato colpevole di trasporto di persone per scopi di prostituzione, senza che ciò avvenisse sotto forma di costrizione.

A questo punto Combs non rischia più l’ergastolo, essendo cadute le accuse maggiori della procura. Rischia invece fino a 20 anni di prigione perché la legge da lui violata – il Mann Act – comporta una condanna a 10 anni per ciascun episodio al centro dei capi di imputazione.