Usa: ok Senato a Gabbard per guida National Intelligence

Keystone-SDA

Con 52 voti repubblicani a favore e 48 contro dei democratici, il Senato statunitense ha approvato la nomina dell'ex deputata democratica Tulsi Gabbard, scelta dal presidente Donald Trump come capo della National Intelligence.

(Keystone-ATS) Si tratta di una delle nomine più controverse, per il suo precedente sostegno all’ex talpa della National Security Agency (Nsa, un organismo del dipartimento della difesa responsabile della sicurezza nazionale) Edward Snowden – poi fuggito a Mosca – e per le sue simpatie per alcuni avversari degli Stati Uniti, come Russia e Siria.

Quale direttrice della National Intelligence, un dipartimento del governo statunitense, Gabbard è la principale consigliera del presidente per questioni di intelligence correlate alla sicurezza nazionale.