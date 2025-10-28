USA: nuovi raid contro le “navi della droga”, 14 morti

Keystone-SDA

Il Pentagono ha indicato di aver effettuato tre nuovi raid contro quattro navi sospettate di trasportare droga nell'Oceano Pacifico orientale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli attacchi hanno causato la morte di quattordici persone. “Il Dipartimento (della difesa statunitense) ha trascorso oltre vent’anni a difendere altri paesi”, ha scritto il segretario della guerra (secondo la denominazione secondaria prevista da un ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump) Pete Hegseth in un messaggio sulla rete sociale X pubblicando video degli attacchi. “Ora, stiamo difendendo la nostra. Questi narcoterroristi hanno ucciso più americani (del movimento islamista) di Al-Qaeda, e saranno trattati allo stesso modo. Li rintracceremo e li uccideremo”.