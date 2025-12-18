USA: numero due Fbi annuncia, ‘a gennaio lascio’

Il numero due dell'Fbi Dan Bongino annuncia che lascerà l'incarico in gennaio. In un post su X, Bongino ringrazia Donald Trump, la ministra della Giustizia Pam Bondi e il direttore dell'Fbi Kash Patel per aver avuto l'opportunità di servire il Paese.

(Keystone-ATS) Ex agente della polizia di New York e del Secret Service divenuto podcaster e commentatore di destra, Bongino è un fedelissimo di Donald Trump.

Nel ‘Dan Bongino Show’, il suo popolare podcast, ha cavalcato più volte negli anni la tesi della Big Lie, cioè la grande bugia delle elezioni rubate del 2020 e difeso a spada tratta Trump dalle indagini avviate nei suoi confronti, in particolare quelle dell’Fbi sulle carte segrete a Mar-a-Lago architettate – a suo avviso – dall’amministrazione Biden.