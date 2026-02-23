Usa: Nick Reiner si dichiara non colpevole omicidio genitori

Keystone-SDA

Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner, si è dichiarato "non colpevole" dell'accusa di aver ucciso il padre e la madre Michele.

(Keystone-ATS) Reiner, che era accompagnato dal difensore d’ufficio dopo che il suo team legale si era fatto da parte, è apparso in corte vestito con una tuta marrone e i capelli rasati.

Il giovane, che ha 32 anni, deve rispondere delle accuse di omicidio di primo grado aggravato per la morte dei genitori. Se riconosciuto colpevole rischia la pena di morte o l’ergastolo senza sconti di pena.

La dichiarazione di non colpevolezza di Reiner è una scelta comune per gli imputati in procedimenti penali in questa fase del processo, indipendentemente da quale possa essere la strategia di difesa nel lungo periodo.

Terzo dei quattro figli del regista di “Harry Ti Presento Sally”, Nick è detenuto senza possibilità di cauzione dal momento del suo arresto, avvenuto poche ore dopo che il regista e la moglie erano stati trovati morti con ferite da arma da taglio il 14 dicembre nella loro abitazione di Brentwood a Los Angeles.

Reiner ha parlato brevemente con l’avvocato prima che il giudice iniziasse la breve udienza e ha preso la parola solo per rispondere “sì” a una domanda del giudice. Il giovane non indossava la tunica anti-suicidio che aveva portato alla sua prima comparizione in aula a dicembre.

L’udienza di oggi, prevista originariamente in gennaio, era stata rinviata dopo che Alan Jackson, il principe del foro che inizialmente aveva assunto la difesa, si era ritirato dal caso.