USA: morta la scultrice minimalista Jackie Ferrara

Keystone-SDA

La scultrice americana Jackie Ferrara, nata Jacqueline Hirschhorn, è morta all'età di 95 anni tramite suicidio assistito in Svizzera, riporta il quotidiano The New York Times, citato dall'agenzia di stampa italiana Adnkronos.

(Keystone-ATS) Era nota per le sue strutture a piramide e ziggurat che hanno trasformato il minimalismo in un linguaggio capace di evocare antiche architetture e misteriose geometrie.

In una recente intervista, l’artista aveva spiegato che, pur essendo in buona salute, la decisione di suicidarsi era maturata dopo due cadute nell’ultimo anno, eventi che le avevano ricordato non solo la propria fragilità ma anche il suo rifiuto della dipendenza dagli altri.

Le sculture di Ferrara, spesso costituite da assi di legno sovrapposte a creare piramidi, torri e scale, univano un rigore formale a un’aura di sospensione quasi archeologica. Diversamente da molti suoi contemporanei che privilegiavano metalli lucidi e superfici fredde, Ferrara ha sempre scelto materiali semplici come legno e colla, facendo della cura artigianale e del dettaglio la cifra distintiva della sua ricerca.

La sua arte, presente nelle collezioni del Museum of Modern Art di New York, del Los Angeles County Museum of Art, della Phillips Collection a Washington e di numerosi altri musei internazionali, ha segnato profondamente la scena artistica contemporanea.

Le sue prime sculture degli anni ’70 – piramidi, obelischi e scale modulari – combinavano minimalismo e riferimenti alle architetture mesoamericane ed egizie, pur rimanendo astrazioni. Durante gli anni ’80 e ’90, Ferrara ha ampliato la sua ricerca a opere pubbliche, creando piattaforme, camminamenti, anfiteatri e fontane che trasformavano lo spazio urbano in scenografie geometriche di grande impatto.

Tra le sue opere più celebri si ricordano Castle Clinton: Tower and Bridge (1979), Meeting Place (1989), l’anfiteatro del Los Angeles County Museum of Art (1999) e la Stepped Tower presso l’università del Minnesota (2000). Jackie Ferrara era anche attiva nel mondo teatrale e delle performance, collaborando con artisti come Claes Oldenburg e contribuendo a produzioni sperimentali del La MaMa Experimental Theatre Club di New York.