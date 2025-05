USA: Mike Waltz verso le dimissioni dopo il chatgate

Keystone-SDA

Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media statunitensi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Waltz e il suo vice Alex Wong erano entrambi pronti ad andarsene, ha riferito la CBS News, mentre Fox News ha affermato che Trump dovrebbe rilasciare presto un commento. La Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni immediate.

Waltz, ex membro del Congresso degli Stati Uniti sarebbe il primo alto funzionario a lasciare l’amministrazione Trump nel secondo mandato del tycoon. Un funzionario della Casa Bianca non ha confermato le notizie, affermando di “non voler anticipare alcun annuncio”.

Il consigliere alla sicurezza nazionale era sotto pressione da quando il caporedattore dell’Atlantic Magazine aveva rivelato a marzo che Waltz lo aveva aggiunto per errore a una chat su Signal riguardante gli attacchi contro gli Houthi, in cui i funzionari intervenuti avevano illustrato il piano di attacco, compresi gli orari in cui gli aerei da guerra statunitensi sarebbero decollati per bombardare obiettivi nello Yemen.