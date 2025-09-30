La televisione svizzera per l’Italia

USA: lo sciamano del 6 gennaio fa causa a Trump per 40 trilioni

Keystone-SDA

Dopo aver ricevuto la grazia da Donald Trump, lo "sciamano di QAnon" Jacob Chansley, diventato famoso per il copricapo di pelliccia con le corna e il volto dipinto durante l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, gli ha fatto causa per 40 trilioni di dollari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Chansley ha citato in giudizio Trump sostenendo di essere il “vero” presidente degli Stati Uniti e accusando i registi Christopher Nolan e James Cameron di plagio. Nella denuncia di 26 pagine – in cui afferma che un gruppo d’élite ha lanciato una cospirazione per violare la Costituzione americana – sono citati anche lon Musk, T-Mobile, Warner Bros, la Federal Reserve, la National Security Agency, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale.

Chansley è stato condannato a 41 mesi di carcere per aver ostacolato un procedimento ufficiale (il riconoscimento dell’elezione di Joe Biden) e ne ha scontati 27 in prigione prima di essere trasferito nel 2023 in una struttura di reinserimento a Phoenix. Nel gennaio scorso è stato graziato da Trump.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR