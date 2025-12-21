Usa: leader dem, servono spiegazioni su censura file Epstein

Keystone-SDA

Il leader dei democratici alla Camera americana, Hakeem Jeffries, si è unito al coro di voci che hanno attaccato il dipartimento di Giustizia sui file Epstein.

(Keystone-ATS) La divulgazione “non rispetta quanto previsto dalla legge”, ha dichiarato oggi aggiungendo di aspettarsi che il governo fornisca presto una spiegazione.

L’Epstein Files Transparency Act, la legge che ha imposto la pubblicazione dei documenti, richiede al dipartimento di Giustizia di riferire al Congresso “su tutte le informazioni divulgate e quelle omesse” e “un riepilogo di tutte le censure effettuate” entro 15 giorni dalla scadenza per la divulgazione, che era venerdì.

“Ci aspettiamo che la spiegazione ci arrivi entro la prossima settimana e poi il Congresso potrà valutare la situazione”, ha aggiunto Jeffries al programma “This Week” della Abc.