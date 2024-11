Usa: la polizia diffonde rapporto sull’aggressione di Hegseth

Keystone-SDA

La polizia di Monterey, California, ha diffuso il rapporto relativo alle accuse di aggressione sessuale nei confronti di Pete Hegseth, nominato da Donald Trump alla guida del Pentagono.

(Keystone-ATS) Nel rapporto la donna che lo accusa, identificata come Jane Doe, ha riferito di aver detto ripetutamente “no” a Hegseth, che le ha impedito di lasciare la sua stanza d’albergo bloccando la porta. La donna ha raccontato inoltre di non ricordare quanto avesse bevuto quella sera e di sospettare che “qualcosa” fosse stato messo in uno dei suoi drink.

L’incidente risale al 2017 e il legale di Heghseth ha ammesso che il suo assistito ha pagato la donna per evitare di essere licenziato da Fox, ma nega le accuse.