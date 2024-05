USA: la cannabis batte l’alcol per uso quotidiano

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Per la prima volta da quando negli Stati Uniti si registrano tendenze e statistiche in questo ambito, la cannabis ha superato gli alcolici quanto a consumo quotidiano di sostanze inebrianti.

Nel 2022 17,7 milioni di persone negli Stati Uniti hanno usato cannabis tutti i giorni o quasi tutti i giorni contro i 14,7 milioni che con la stessa frequenza affermano di aver fatto uso di alcolici. Lo studio, che analizza dati della U.S. National Survey on Drug Use and Health, è stato pubblicato sulla rivista Addiction.

Inoltro è emerso che, mentre il consumo quotidiano di alcolici è leggermente calato rispetto a 15 anni fa, quello di cannabis è invece aumentato 15 volte dal 1992, quando l’uso quotidiano della sostanza ha toccato i suoi livelli più bassi.

In America L’uso della cannabis è oggi legale per uso ricreativo in 24 stati e nel Distretto di Columbia (DC). A scopo medico la sostanza è invece legale in 38 stati su 50.