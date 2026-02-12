Usa: la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada

Keystone-SDA

Negli Stati Uniti, la Camera a maggioranza repubblicana sfida Donald Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada.

(Keystone-ATS) Sei repubblicani hanno unito le forze con i democratici per fermare le tariffe. La misura è stata approvata con 219 voti a favore e 211 contrari.

Poco prima del voto, Trump aveva minacciato i repubblicani al Congresso: “Chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie”, aveva scritto il presidente americano sul suo social Truth, spiegando che le tariffe stanno regalando agli Stati Uniti una grande sicurezza “perché il solo nominarle spinge gli altri paesi ad accettare le nostre richieste”.

In un altro post, Trump aveva poi attaccato il Canada: “Si è approfittato di noi dal punto di vista commerciale per decenni. E’ fra i peggiori con cui avere a che fare”, ha messo in evidenza il tycoon.