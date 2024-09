Usa: killer del liceo in Georgia in tribunale, rischia l’ergastolo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) In una breve udienza di neanche dieci minuti, il killer 14enne della Georgia Colt Gray è comparso per la prima volta in tribunale dopo aver ucciso due studenti e due insegnanti della Apalachee High School.

Il giudice ha fissato la prima udienza del processo al 4 dicembre e ha letto al ragazzo le pene a cui va incontro. La massima è l’ergastolo senza cauzione dal momento che è minorenne, altrimenti avrebbe rischiato la pena di morte. In prima fila erano sedute le famiglie delle quattro vittime.

Il ragazzo, secondo quanto riportato dalla Cnn, starebbe collaborando con la polizia.