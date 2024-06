Usa: Johnson sollecita 25esimo emendamento per rimuovere Biden

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson cavalca la disastrosa performance di Joe Biden nel duello tv con Donald Trump e afferma che il governo dovrebbe discutere l’ipotesi di invocare il 25esimo emendamento.

Quest’ultimo consente di rimuovere un presidente, con la maggioranza dei voti dei suoi ministri, per incapacità , fisica o mentale.

“Chiederei ai membri del governo di indagare nei loro cuori. … E speriamo che facciano il loro dovere, così come noi tutti cerchiamo di fare il nostro dovere per fare del nostro meglio per il popolo americano. Questi sono momenti fatidici”, ha detto Johnson ai giornalisti.

I commenti di Johnson arrivano dopo che il deputato repubblicano Chip Roy ha dichiarato su X che introdurrà una risoluzione che inviti la vicepresidente Kamala Harris a “utilizzare immediatamente i suoi poteri ai sensi della sezione 4 del 25esimo emendamento per convocare e mobilitare i principali funzionari del gabinetto per dichiarare che il presidente non è in grado di adempiere con successo ai doveri e ai poteri del suo ufficio”.