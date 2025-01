Usa: Johnson rieletto speaker al primo colpo

Mike Johnson è stato rieletto presidente della Camera dei rappresentanti statunitense (speaker) al primo voto, ma con un colpo di scena.

(Keystone-ATS) Quando ormai tutti i media avevano decretato il flop dello scrutinio, due dei tre repubblicani che non lo avevano sostenuto hanno cambiato idea in extremis, pare dopo una telefonata del presidente eletto Donald Trump. Conteggio finale: 218 suffragi per lui, 215 per il candidato democratico Hakeem Jeffries e un voto “altro”.

Positivo quindi il primo banco di prova per il presidente eletto e il partito repubblicano nel primo giorno di insediamento del nuovo Congresso (il 119esimomo), che il Grand Old Party (Gop) controlla insieme alla Casa Bianca.

Lo speaker uscente Johnson si era ricandidato dicendosi fiducioso di farcela al primo scrutinio. Dalla sua aveva l’appoggio di Trump, che aveva profetizzando “un voto di successo” e che nel giorno della verità gli aveva fatto gli auguri sulla sua rete sociale Truth Social: “Buona fortuna allo speaker Mike Johnson, un uomo in gamba e di grande capacità, che è molto vicino ad avere un sostegno del 100%. Una vittoria per Mike oggi sarà una grande vittoria per il partito repubblicano, e l’ennesimo riconoscimento delle elezioni presidenziali più importanti da 129 anni!! Una grande affermazione per il movimento Maga! (Make America Great Again, rendiamo l’America di nuovo grande)”.

Johnson aveva “pieno sostegno” anche dall’imprenditore multimiliardario Elon Musk, che assieme all’ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy guiderà il Dipartimento per l’efficienza governativa.