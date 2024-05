Usa: inflazione rallenta, Fed verso accelerazione taglio tassi

1 minuto

(Keystone-ATS) L’inflazione americana, che rallenta al 3,4% in aprile dal 3,5% di marzo con i prezzi che su base mensile crescono dello 0,3%, sotto le attese degli analisti, lascia ben sperare per un’accelerazione dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.

Il dato sull’andamento dei prezzi al consumo torna ad accendere, come segnalato dagli swap, la possibilità di più di una riduzione del costo del denaro quest’anno.

L’analisi dei dati mostra dei segnali positivi che lasciano bene sperare, quali l’inflazione core che si attesta ad aprile al 3,6%, in linea con le attese ma ai minimi dall’aprile 2021. In marzo era salito del 3,8%. Il dato segue le parole del presidente della Fed Jerome Powell che, nelle ultime ore, ha ribadito come la banca centrale deve avere “pazienza e lasciare che la sua politica restrittiva lavori”.

“Questo è il primo dato dell’inflazione positivo in quattro anni e ai mercati piace”, ha detto con il New York Times Gary Pzegeo di CIBC Private Wealth Us. Il dato “è in linea con un taglio dei tassi in settembre”, ha invece osservato Paul Ashworth, capo economista per il nord America di Capital Economics.