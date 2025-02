Usa: inflazione accelera al 3,0%, sopra le attese

Keystone-SDA

L'inflazione accelera negli Stati Uniti: i prezzi al consumo sono saliti del 3,0%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 2,9%. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,5%, oltre lo 0,3% previsto dal mercato.

(Keystone-ATS) I dati sono stati diffusi oggi dal Dipartimento del lavoro. L’indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato un +3,3% su gennaio 2024 e +0,4% su dicembre, in tutti e due i casi superando le previsioni degli analisti.

I trader scommettono ora su uno slittamento del prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve in dicembre e non più in settembre, come precedentemente atteso, riporta l’agenzia Bloomberg.

Il dato sul rincaro negli Stati Uniti ha inciso negativamente sulle borse europee: il mercato elvetico ha virato in negativo, con l’indice SMI che perde lo 0,4%.