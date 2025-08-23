USA: incidente con bus turistico a New York, 5 morti

Keystone-SDA

Almeno cinque persone, tutte adulte, sono morte ieri pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York. Lo riportano i media americani.

(Keystone-ATS) Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano 54 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara.

“Pensiamo che l’autista” del pullman si sia “distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo”, ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato.

“Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita” e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici”, ha riferito la polizia, aggiungendo che l’autista è sopravvissuto. Molti passeggeri non indossavano la cintura di sicurezza.