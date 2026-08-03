USA: incendi e migliaia di sfollati nel nordovest

Keystone-SDA

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Migliaia di persone sono interessate dalle procedure di evacuazione negli Stati americani di Washington e Oregon, sulla costa occidentale, a causa di incendi alimentati dalla siccità e dai forti venti.

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(Keystone-ATS) Tre grandi focolai stanno divampando intorno a Spokane (Stato di Washington), il più esteso dei quali aveva già bruciato oltre 142 ettari ieri mattina, secondo quanto riportato da NPR, un’organizzazione di radiodiffusione pubblica statunitense comprendente oltre 1000 stazioni radiofoniche. Mentre più di 5000 edifici sono minacciati dagli incendi, che hanno causato interruzioni di corrente in oltre 13’000 abitazioni, ha riferito l’emittente televisiva statunitense Cnn.

Il governatore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha dichiarato lo stato di emergenza, affermando che “la siccità da record e i forti venti stanno creando condizioni pericolose in tutto lo Stato. Se vi trovate nella zona, vi prego di rimanere vigili e di seguire le indicazioni del personale di emergenza”, ha aggiunto il governatore in un comunicato stampa postato sulla rete sociale X.

In Oregon, gli incendi hanno bruciato oltre 730’000 ettari nel corso dell’estate: ieri, oltre 25’000 residenti nella zona centrale e sudorientale dello Stato, sono stati sfollati. Uno degli incendi, a est del Monte Hood, aveva già bruciato circa 10’000 ettari prima dell’altro ieri.