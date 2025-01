USA: il Senato conferma il candidato di Trump alla CIA

Keystone-SDA

Il Senato ha confermato la scelta di Donald Trump alla guida della CIA, John Ratcliffe, che è stato direttore dell'intelligence nazionale durante il primo mandato del presidente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta del secondo membro di alto livello del nuovo governo a superare l’esame del Senato dopo il segretario di Stato Marco Rubio.

Intanto la senatrice Lisa Murkowski, dell’Alaska, ha annunciato che si opporrà alla nomina di Pete Hegseth a segretario della difesa, la prima repubblicana a farlo. “Dopo un’attenta valutazione, devo concludere che non posso in coscienza sostenere la sua nomina a segretario della difesa”, ha detto Murkowski in una nota riportata dalla CNN. “Non ho preso questa decisione alla leggera”, ha aggiunto alla vigilia del voto previsto domani.

I repubblicani possono perdere fino a tre voti e riuscire a confermare comunque il candidato di Donald Trump al Pentagono.

Intanto la nomina di Hegseth ha superato un importante voto procedurale in Senato: con 51 voti a favore e 49 contrari, i senatori hanno respinto il tentativo di ritardare la conferma dell’ex anchor di FOX. Negli ultimi giorni ulteriori accuse sono state avanzate contro Hegseth per aggressione e eccessivo uso di alcol.