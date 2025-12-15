Usa: il regista Rob Reiner e la moglie uccisi a Los Angeles

Keystone-SDA

Il regista di "Harry ti presento Sally" Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles.

(Keystone-ATS) Il vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato in una conferenza stampa che “molti familiari sono e saranno interrogati ma che “nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato”. Lo riporta il Los Angeles Times sull’omicidio del regista Reiner e della moglie.

Hamilton ha affermato che gli investigatori stanno lavorando per ottenere un mandato di perquisizione prima di avviare un’indagine “approfondita” all’interno e all’esterno della residenza.