USA: il bilancio dei morti in Texas per alluvioni sale a 24

Keystone-SDA

Il bilancio dei morti per le alluvioni in Texas sale a 24 morti. Lo riportano i media americani. Tra i dispersi ci sono anche bambini, visto che le alluvioni hanno colpito un'area di campi estivi.

(Keystone-ATS) Il bilancio esatto non è ancora chiaro, ma le autorità temono il peggio e alcuni media locali parlano infatti di centinaia di persone disperse.

Le autorità della contea di Kerr hanno invitato i residenti a restare a casa così da non esporsi a rischi e a non intralciare il lavoro dei soccorritori, impegnati nelle ricerche delle persone che potrebbero essere state trascinate via dall’acqua.