Usa: Harris può vincere allargando la base democratica

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) La campagna della vicepresidente democratica degli Usa e, con ogni probabilità, candidata alla presidenziali di novembre Kamala Harris ha diffuso un memo in cui traccia un programma per la vittoria, convinta che la 59enne consenta l’espansione della base del 2020.

L’ottimismo concerne soprattutto giovani, afroamericani e latinoamericani negli Stati in bilico. Ciò, secondo la campagna, vale in particolare nel Midwest, nei tre Stati tradizionali del cosiddetto Blue Wall (Michigan, Pennsylvania e Wisconsin), e nella Sun Belt, negli Stati di Arizona, Georgia, Nevada e Carolina del Nord, dove c’è più diversità nell’elettorato. Tra i fattori trainanti l’aborto, messo al centro della campagna.

Il Blue Wall (muro blu, con riferimento al colore del Partito democratico) è un termine usato dagli opinionisti politici per indicare i diciotto Stati americani e il Distretto di Columbia in cui il Partito democratico si è imposto in ogni elezione presidenziale dal 1992 al 2012.

La Sun Belt (cintura del sole) è una regione degli Usa che si estende dalla costa atlantica alla costa pacifica raggruppando gli Stati meridionali del paese (Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Louisiana, Arkansas, Colorado, Utah, Mississippi, Nevada, Nuovo Messico, Texas, Carolina del Nord e Carolina del Sud).

Nel memo la presidente della campagna Jen O’Malley Dillon scrive che Harris può vincere la corsa contro il candidato repubblicano Donald Trump “espandendo il sostegno degli elettori che si sono mossi verso democratici dalle elezioni del 2020”. “In molti casi, questi elettori non hanno votato per il ticket (Joe) Biden (l’attuale presidente)-Harris nel 2020, ma si sono espressi a sostegno dei democratici nel 2022 quando il Partito repubblicano di Donald Trump è diventato sempre più estremista”, si legge nella nota. “Questi elettori hanno sostenuto i democratici negli Stati in bilico nel 2022, e sarà fondamentale mantenerli nel 2024”.

O’Malley Dillon afferma che il “cambiamento nella corsa” – la sostituzione di Biden con Harris – “apre ad ulteriori elettori persuasibili su cui la nostra campagna può lavorare per ottenerne il sostegno”. La gara, prosegue, è “ora più fluida”, ha aumentato il segmento degli indecisi, che sono “sproporzionatamente afroamericani, latinoamericani e sotto i 30 anni”.

Harris sarebbe in grado di mettere saldamente in gioco gli Stati della Sun Belt come Arizona, Georgia, Nevada e Carolina del Nord, insieme ai tradizionali stati del Blue Wall Michigan, Pennsylvania e Wisconsin.

All’inizio di luglio, O’Malley Dillon aveva scritto un memo diverso, quando Biden era ancora il nominato in pectore, in cui affermava che la strada migliore per il presidente era principalmente quella di vincere il Midwest, pur dicendo che la Sun Belt “non è fuori portata”.