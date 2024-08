USA: Harris ha vinto formalmente la nomination col 99% dei voti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Kamala Harris si è assicurata formalmente la nomination democratica per la presidenza, diventando la prima donna di colore a ottenere la candidatura da parte di un grande partito.

La vicepresidente ha incassato il sostegno del 99% dei 4’567 delegati, ha riferito il Democratic National Committee.

La votazione si è tenuta virtualmente per cinque giorni, in anticipo rispetto alla convention di Chicago per evitare grattacapi legali nelle schede in Ohio.