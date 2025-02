USA: Hackman, la polizia ora non esclude la fuga di gas

Keystone-SDA

Gli investigatori che indagano sulla morte dell'attore Gene Hackman e della moglie Betsy non escludono ora una fuga di gas dopo averla inizialmente esclusa come causa dei decessi.

(Keystone-ATS) Lo hanno indicato poliziotti al programma Today dell’azienda radiotelevisiva statunitense National Broadcasting Company (NBC).

Il fatto che i detective non avessero registrato la presenza di gas non significa che il monossido di carbonio non sia considerato come ipotesi anche perché la scoperta dei cadaveri è arrivata dopo giorni o forse settimane dai decessi.

La famiglia di Hackman aveva subito ipotizzato il CO come causa della tragedia. La casa dell’attore era alimentata a gas naturale e una perdita potrebbe essersi dissipata alla scoperta dei corpi.