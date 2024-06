Usa: Gaffe Trump, non penso che Washington abbia avuto schiavi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “In realtà penso che George Washington non abbia avuto schiavi”: imbarazzante gaffe di Donald Trump, a pochi giorni dal primo duello tv con Joe Biden.

Durante un discorso nel weekend di fronte a Coalizione Fede e Libertà, un gruppo cristiano conservatore, il tycoon ha criticato le proposte di cambiare i nomi delle scuole, delle strutture militari e di altri luoghi che onorano i leader confederati e i proprietari di schiavi, tra cui il primo presidente degli Stati Uniti, che è storicamente provato ne abbia avuto un certo numero.

“Vogliono che il suo nome venga rimosso da quella scuola superiore ma non sanno perché. Sapete, pensavano che avesse degli schiavi. In realtà penso che probabilmente non ce li avesse”, ha detto, secondo quanto riporta la Cnn. Ma a smentirlo sono la storia e lo stesso Washington, che teneva personalmente i registri di tutti i suoi schiavi.