Usa: dipartimento di Giustizia Usa apre indagine contro Powell

Keystone-SDA

L'ufficio del procuratore distrettuale del distretto di Columbia ha avviato un'indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

(Keystone-ATS) Il fascicolo è relativo alla ristrutturazione della sede centrale della banca centrale Usa a Washington e all’eventualità che Powell abbia mentito al Congresso americano sulla portata del progetto. Lo riferisce il New York Times.

“Nutro profondo rispetto per lo stato di diritto e per il principio di responsabilità nella nostra democrazia. Nessuno, e certamente non il presidente della Federal Reserve, è al di sopra della legge. Ma questa azione senza precedenti dovrebbe essere vista nel contesto più ampio delle minacce e delle continue pressioni esercitate dall’amministrazione” di Donald Trump.

Così Powell commenta in una nota l’apertura dell’indagine. “Questa nuova minaccia è solo un pretesto”, ha aggiunto il presidente della Fed.