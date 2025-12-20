Usa: Dipartimento di Giustizia ha pubblicato le carte di Epstein

Keystone-SDA

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato ieri sul proprio sito centinaia di file di Jeffrey Epstein, incluse molte foto. Come preannunciato dal vice procuratore generale americano Todd Blanche, non dovrebbe trattarsi di tutti i documenti a disposizione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le carte riguardano le indagini condotte dalle autorità americane su Epstein, morto suicida in carcere nel 2019.

Blanche ha dichiarato che, durante l’esame dei documenti sul caso di Jeffrey Esptein, sono state individuate oltre 1’200 vittime, i cui nomi sono stati oscurati o omessi.

“Oltre a oscurare i nomi di queste vittime, abbiamo anche censurato e non stiamo divulgando alcun materiale che potrebbe consentirne l’identificazione”, ha scritto Blanche in una nota ai media americani.