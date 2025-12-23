USA: Dip. giustizia rilascia oltre 11’000 documenti su Epstein
Il Dipartimento di giustizia americano ha diffuso altri fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein. Si tratta di oltre 11'000 tra files, immagini e altri documenti. Lo scrivono i media statunitensi.
(Keystone-ATS) Secondo una prima analisi di CBS News, il set di dati, il più grande diffuso finora, sembra includere anche documenti dell’FBI, comunicazioni interne del Dipartimento di giustizia, citazioni in giudizio, altri documenti legali e registrazioni relative alla morte di Epstein avvenuta nel 2019 in un carcere federale.