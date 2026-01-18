USA: democratici all’attacco di Trump sui dazi per Groenlandia

Keystone-SDA

Esponenti del Partito democratico attaccano il presidente repubblicano degli USA Donald Trump sui dazi ai paesi europei per la Groenlandia. Quella del presidente "è una fantasia imperialista senza senso", ha detto Ron Wyden, della Commissione bancaria del Senato.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dal canto suo, il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer si impegna a presentare un provvedimento che punta a bloccare il presidente e i suoi dazi.

Ministro danese visita colleghi europei

Il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen renderà visita nei prossimi cinque giorni a colleghi europei per discutere della situazione della sicurezza nell’Artico. Inizierà oggi in Norvegia, per poi proseguire a Londra e Stoccolma (Svezia).

Lo ha annunciato il ministero degli esteri danese in un comunicato di cui rende conto l’agenzia di stampa con sede a Copenaghen Ritzau.

“In un mondo turbolento e imprevedibile, la Danimarca ha bisogno di amici e alleati stretti”, recita la nota. “Si tratta di Norvegia, Gran Bretagna e Svezia, e userò i miei incontri per ringraziarli per il grande sostegno che il Regno ha ricevuto in un momento difficile. Ciò che i nostri paesi hanno in comune è che siamo tutti d’accordo sulla necessità di rafforzare il ruolo della Nato nell’Artico, e non vedo l’ora di discutere come”.

Le visite si svolgono dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato la sua retorica sul suo desiderio di impossessarsi della Groenlandia. Ieri Trump ha indicato sulla sua rete sociale Truth Social che la Danimarca e altri paesi europei saranno colpiti da dazi supplementari del 10% dal primo febbraio sui loro beni esportati negli USA. La tariffa “sarà aumentata al 25% dal primo giugno. Questa tariffa sarà dovuta e pagabile fino a quando non sarà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia” da parte degli Stati Uniti.