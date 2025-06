USA: Corte suprema blocca finanziamenti pubblici per aborti

Keystone-SDA

Vittoria per i repubblicani: la Corte suprema americana ha stabilito che gli Stati possono tagliare i finanziamenti Medicaid a favore di Planned Parenthood, la più grande associazione per i diritti riproduttivi negli Stati Uniti. Lo riportano i media americani.

(Keystone-ATS) Il caso è stato intentato dalla South Carolina sulla base che “nessun finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato all’associazione anche se quei soldi non sono destinati agli aborti”.

Planned Parenthood ha replicato che i pazienti si rivolgono all’organizzazione non solo per le interruzioni di gravidanza ma anche per servizi come contraccezione e screening oncologici.