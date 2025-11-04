USA: consensi di Trump continuano a calare, disapprovazione al 59%

Keystone-SDA

I consensi verso Donald Trump continuano a calare e per la maggioranza degli americani il presidente è andato oltre i poteri conferitigli dal suo ruolo. Lo rivela un nuovo sondaggio di "Washington Post", ABC News e Ipsos.

1 minuto

(Keystone-ATS) La disapprovazione per l’operato di Trump è al 59%, mentre l’apprezzamento si ferma al 41%, il livello più basso per un presidente all’inizio del secondo mandato.

Il 64% degli americani, inoltre, ritiene che l’inquilino repubblicano della Casa Bianca stia eccedendo nel tentativo di espandere i suoi poteri presidenziali. Su otto questioni chiave tra cui economia, immigrazione, dazi, gestione del governo federale, criminalità, conflitti in Medio Oriente e Ucraina, la maggior parte degli americani disapprova la sua gestione.

Nonostante questi dati, la corsa per le elezioni di metà mandato del 2026 rimane equilibrata, con i democratici al 46% e i repubblicani al 44% nelle preferenze per il Congresso.

Il sondaggio afferma quindi che a un anno dal voto ci sono poche prove che le impressioni negative sulla performance di Trump stiano andando a vantaggio dei democratici.