USA: concluso con successo il decimo test di Starship

Si è concluso con un successo completo il decimo test di Starship, il veicolo dell'azienda SpaceX progettato per le future missioni su Luna e Marte, ha riferito la società.

(Keystone-ATS) Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti: dopo l’ammaraggio controllato del razzo SuperHeavy, la capsula Starship ha rilasciato correttamente gli otto simulatori di satelliti Starlink e ha proseguito il volo fino all’ammaraggio controllato nell’Oceano indiano, in una zona a nordovest dell’Australia, avvenuto a poco più di un’ora dal lancio.

È la prima volta, nella storia dei test della Starship, che vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

