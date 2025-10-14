USA: concluso con successo 11esimo test razzo-navetta Starship

Keystone-SDA

Si è concluso con successo il nuovo test del razzo navetta Starship.

(Keystone-ATS) Circa tre minuti dopo il decollo da Starbase (Texas, USA), il primo stadio, il booster Super Heavy, ha spento i motori e dopo essersi separato da Starship ha eseguito una manovra di discesa in mare. La navetta ha così proseguito il suo volo arrivando a una quota di circa 200 chilometri, ha rilasciato il suo carico utile composto di otto copie di satelliti Starlink ed eseguito perfettamente una manovra di discesa nell’Oceano Indiano, un’ora e sei minuti dopo il lancio, riferisce oggi l’agenzia di stampa italiana Ansa.