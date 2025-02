Usa: commissione Senato approva nomina Rfk a ministro Sanità

La commissione finanze del Senato Usa ha approvato la controversa nomina di Robert Francis Kennedy Jr (Rfk) come segretario alla Sanità.

(Keystone-ATS) La nomina, che ora passa al voto in aula del Senato, è stata approvata con 14 sì e 13 no (tutti i democratici). Determinante il voto del senatore repubblicano Bill Cassidy, rimasto incerto sino alla fine per lo scetticismo di Kennedy sui vaccini e diviso tra il suo passato da medico e il suo futuro politico nella Louisiana profondamente repubblicana, dove si candiderà per la rielezione l’anno prossimo.

Nel frattempo crescono anche le chance per la conferma oggi alla commissione intelligence del Senato di Tulsi Gabbard come direttrice della National Intelligence. L’ex deputata dem ha incassato l’endorsement di due senatori repubblicani finora in dubbio, prima Susan Collins e poi Todd Young. Resta solo un punto interrogativo nel Grand Old Party: il senatore Jerry Moran.