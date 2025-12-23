USA: co-creatore del videogioco “Call of Duty” muore in incidente

Vince Zampella, il co-creatore del popolare videogioco "Call of Duty", è morto due giorni fa in un incidente stradale a Los Angeles all'età di 55 anni.

(Keystone-ATS) La vettura sulla quale viaggiava, una Ferrari, è uscita fuoristrada e si è scontrata con una barriera di cemento, riportano i media americani. Zampella è rimasto intrappolato nell’auto in fiamme ed è morto sul posto, mentre un’altra persona a bordo è deceduta in ospedale.