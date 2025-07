USA: CNN, Trump minacciò Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino

Keystone-SDA

"Donald Trump, durante un incontro privato con i donatori nel 2024, ha affermato che aveva cercato di dissuadere il presidente russo Vladimir Putin dall'attaccare l'Ucraina minacciando di bombardare Mosca a tappeto per rappresaglia". Lo rivela la CNN.

3 minuti

(Keystone-ATS) “Se vai in Ucraina, bombarderò Mosca a tappeto. Ti dico che non ho altra scelta”, avrebbe detto a Putin, secondo una registrazione audio. “Ma poi lui mi rispose di non credermi”, aggiunse Trump.

Quest’ultimo avrebbe poi affermato di aver trasmesso un avvertimento simile anche al presidente cinese Xi Jinping in merito ad una possibile invasione di Taiwan, dicendogli che gli Stati Uniti “avrebbero risposto bombardando Pechino”.

Le dichiarazioni – prosegue l’emittente – sarebbero state pronunciate mentre Trump si stava preparando per un secondo mandato presidenziale. Le registrazioni audio sarebbero state prese durante le raccolte fondi del 2024 a New York e in Florida, successivamente ottenute da Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf, che hanno descritto in dettaglio alcuni degli scambi nel loro nuovo libro, “2024”. I file audio non sono mai stati trasmessi in precedenza, mentre la campagna elettorale di Trump ha rifiutato di commentare il contenuto delle registrazioni.

Gli audio – prosegue la CNN – mostrano un lato aggressivo di Trump, che si appella a porte chiuse ai ricchi donatori e rivela loro la sua strategia in politica estera, parlando anche dell’espulsione degli studenti manifestanti. “Una cosa che farei è cacciare fuori dal paese qualsiasi studente che protestasse”, avrebbe detto Trump durante una seconda raccolta fondi a porte chiuse, promettendo di reprimere le manifestazioni pro-palestinesi nei campus universitari. “Quelle persone hanno commesso un grave errore. Cacciateli fuori dal paese e penso che questo fermerà tutto”.

Trump ha fatto riferimento alle sue conversazioni con Putin e Xi, sostenendo che avrebbe evitato i conflitti in Ucraina e a Gaza se fosse stato presidente al posto di Joe Biden, un’affermazione che ha continuato a ripetere mentre ora lotta per porre fine a entrambe le guerre.

Mosca tranquilla

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato di non sapere se la notizia della CNN “è una fake news o no”: “ci sono molte fake news oggi, spesso ci sono più fake news che informazioni reali – ha detto Peskov, citato da Ria Novosti -. Quando analizziamo questa o quella notizia partiamo da questo presupposto”.

Trump è conosciuto per usare “uno stile rude nelle frasi che usa”, ma a proposito di questo il Cremlino è “tranquillo”, ha ancora detto Peskov commentando i toni sempre più aspri usati dal presidente americano nei confronti di Putin, accusato tra l’altro di dire “stronzate”.

“Affrontiamo la questione con calma. Ci aspettiamo di proseguire il dialogo con Washington e la nostra linea per riparare le relazioni bilaterali gravemente danneggiate”, ha detto ancora il portavoce di Putin.