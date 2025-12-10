USA: CNN, Higgins vince le elezioni a sindaco di Miami

Keystone-SDA

La candidata democratica Eileen Higgins ha vinto le elezioni per il sindaco di Miami, secondo le proiezioni della CNN. Higgins ha battuto il repubblicano Emilio Gonzales con una quota del 60% delle preferenze e sarà il primo sindaco democratico della città dal 1997.

(Keystone-ATS) La vittoria della 62enne in una Florida repubblicana è un colpo per presidente americano Donald Trump e i repubblicani. Higgins non sarà solo la prima democratica a guidare la città in 30 anni, ma anche la prima donna a farlo e la prima non-ispanica dagli anni ’90.

“Insieme abbiamo voltato pagina ad anni di caos e corruzione, aprendo la strada a una nuova era per la nostra città. Un’era delineata da una leadership responsabile che porta risultati”, ha detto Higgins.