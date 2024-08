Usa: Casa Bianca, inizio promettente a colloqui Doha su Gaza

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un portavoce della Casa Bianca ha parlato di un “inizio promettente” dei colloqui appena iniziati a Doha, in Qatar, per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza.

John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, ha dichiarato di aspettarsi che i colloqui continuino domani, aggiungendo: “Siamo a un punto in cui il quadro dell’accordo è generalmente accettato e le lacune che devono essere colmate sono nella sua attuazione”.

In un’intervista all’emittente televisiva statunitense Cnn, Kirby ha esortato tutte le parti a partecipare ai colloqui per il cessate il fuoco per far sì che un accordo venga attuato, invitando Israele e il movimento islamista Hamas, al potere nella Striscia, a scendere a compromessi e affermando che è ancora possibile fare progressi nei prossimi giorni.

Kirby ha anche affermato che informazioni in possesso degli Usa mostrano che l’Iran non ha abbandonato la sua minaccia di attaccare Israele, anche potenzialmente tramite alleati. Gli Stati Uniti stanno osservando attentamente la situazione e sono preparati, ha proseguito, anche se “si spera che non si arrivi a tanto”.