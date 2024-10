Usa: Biden, per esperti da uragano Milton danni per 50 miliardi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli esperti stimano che l’uragano Milton abbia causato danni per la cifra sbalorditiva di 50 miliardi di dollari. Lo ha detto Joe Biden, che domani volerà in Florida per visitare le aree colpite dalla tempesta.

Il bilancio delle vittime intanto è salito a 16, mentre le persone tratte in salvo sono circa 1500.