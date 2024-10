Usa: Biden, Israele valuti alternative a colpire petrolio Iran

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La risposta di Israele all’attacco all’Iran è ancora oggetto di discussione: Israele dovrebbe cercare “alternative” a quella di colpire gli impianti petroliferi iraniani, ha detto il presidente degli Usa Joe Biden.

“Stiamo facendo molto per evitare una guerra totale in Medio Oriente”, ha aggiunto.

Intanto, un gruppo di deputati democratici chiede all’amministrazione di Biden di mettere fine alla “cultura dell’impunità” israeliana, che sta portando spargimento di sangue a Gaza e in Libano.

In una lettera inviata al Dipartimento di Stato e al Pentagono, e riportata dal blog HuffPost (noto fino al 2016 come The Huffington Post), cinque deputati esortano la Casa Bianca a far rispettare le leggi, e in particolare la norma di Leahy, che vieta i finanziamenti americani alle forze militari straniere accusate di gravi violazioni dei diritti umani.

“Quando funziona correttamente, la legge di Leahy ha due obiettivi: impedire la complicità degli Stati Uniti in gravi violazioni dei diritti e scoraggiare le violazioni incentivando i governi stranieri a ritenere responsabili i colpevoli. Tuttavia, la legge Leahy può servire solo quando è applicata”, recita la missiva.